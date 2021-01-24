Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
442.399
DOLAR
7.3985
STERLİN
10.1484
EURO
9.0105
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Akademik personel alıyor
Sokak hayvanları için mama alımı
Sokak hayvanları için mama...
4 akademik personel alacak
4 akademik personel alacak
40 akademik personel alacak
40 akademik personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünyanın en çok arananlar listesindeki ''Çinli El Chapo'' Amsterdam'da yakalandı

Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo" olarak da bilinen Tse Chi Lop, Hollanda'daki Schiphol Havalimanı'nda polisler tarafından yakalandı.

24 Ocak 2021 Pazar 14:21
4 Okunma
Dünyanın en çok arananlar listesindeki ''Çinli El Chapo'' Amsterdam'da yakalandı

Hollanda, (DHA)

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakapı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar'la kıyaslanan ve yılda 519 milyar TL getirisi bulunan Asya-Pasifik arasındaki yasadışı uyuşturucu satışı ağını yönetmekle suçlanan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da yakayı ele verdi.


AKTARMA YAPARKEN YAKALANDI


Dünyanın en çok arananlar listesinin başında olan ve Çinli "El Chapo, Avusturya Federal Polisi'nin operasyonuyla, Tayvan'dan Çin'e giden uçak seferinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda aktarma sırasında yakalandı.

ÇAY PAKETLERİNDE UYUŞTURUCU


Lop'un Avusturya’ya giren uyuşturucuların yüzde 70'inden sorumlu olduğu tahmin edilirken, şebeke için çalışanların uyuşturucuları çay paketlerine gizleyerek ülkeye soktuğu ifade edildi.  Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesinin yıllık gelirinin 2018'de 8 milyar dolar (yaklaşık 59,5 milyar TL) olarak belirlendiğini, ancak bu rakamın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131,2 milyar TL) kadar çıkabileceğini açıkladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En çok ArananÇinli El ChapoAmsterdamUyuşturucuönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı
Beşparmak'ta KKTC bayrağının boyanması, Rumları kızdırdı
Ünlü televizyoncu Larry King hayatını kaybetti
Ünlü televizyoncu Larry King hayatını kaybetti
Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi
Trump’ın azil davası 8 Şubat haftasına ertelendi
Rus siyasi ve askeri analiz uzmanı Ermenistan'ı tiye aldı
Rus siyasi ve askeri analiz uzmanı Ermenistan'ı tiye aldı
Toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
Toprak altındaki madenciler 15 gün daha bekleyecek
'Biden ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi'
'Biden ilk basın toplantısında Trump’ı eleştirdi'
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
İtalya’da 70 tonluk ölü balina kıyıya vurdu
Irak’ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
Irak’ta çifte patlama: 21 ölü, en az 44 yaralı
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma