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Dünyanın en büyük kaplumbağasının kabuğu bulundu

İsviçre’de Zürih Üniversitesi’ndeki bilim insanları, yaklaşık 10 milyon yıl öncesinde yaşamış dünyanın en büyük kaplumbağasına ait kabuğu buldu.

14 Şubat 2020 Cuma 15:09
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Dünyanın en büyük kaplumbağasının kabuğu bulundu

İSVİÇRE - Zürih Üniversitesi’nden paleontoloji (fosil bilimi) uzmanları, Latin Amerika’da Venezuela ve Kolombiya ülkelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda, şu ana kadar tespit edilmiş dünyanın en büyük kaplumbağasına ait kabuğa ulaştı. Uzmanlar, kaplumbağanın Latin Amerika bölgesinde yaklaşık 10 milyon yıl önce yaşadığını belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada, kabuğun 3 metre uzunluğunda olduğu, üzerinde boynuzların da bulunduğu belirtilirken; kaplumbağanın ortalama ağırlığının 1 ton 145 kilogram olduğu duyuruldu.

Kabuğun, tarih öncesi tatlı su kaplumbağa cinsi olan 'Stupendemy'lere ait olduğu ve günümüzde yaşayan en büyük kaplumbağalardan 100 kat daha büyük olduğu açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İsviçreDünyanın En Büyük Kaplumbağası
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