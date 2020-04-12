Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER
KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ikinci gün
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ikinci...
Yasağının ardından denetimler gece de devam etti
Yasağının ardından denetimler gece de...
Kavga ihbarına giden polise 'Polis Haftası' kutlaması
Kavga ihbarına giden polise 'Polis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 108 bin 854’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 781 bin 053’e yükselirken; 404 bin 554 kişi de tedavi edildi.

12 Nisan 2020 Pazar 10:17
0 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 606’ya yükselirken; vaka sayısı da 163 bin 027’ye çıktı.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 357’YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029’a çıktığını açıklandı.

ABD’DE VAKA SAYISI 533 BİN 115

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 533 bin 115 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 580 olarak açıklandı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

İspanya’da vaka sayısı 163 bin 027’ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 606’a çıktığı bildirildi. İtalya’da vaka sayısı 152 bin 271 olurken, 19 bin 468 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 125 bin 452’ye çıkarken; 2 bin 871 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 129 bin 654 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 832 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875’e yükselirken, hasta sayısı 78 bin 991 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsCovid19SalgınHastalıkPandemiVakaVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölenlerin sayısı 102 bin 742’ye yükseldi
Ölenlerin sayısı 102 bin 742’ye yükseldi
Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm
Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü askerinde koronavirüs tespit edildi
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü askerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere’de 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İngiltere’de 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bin 752’ye yükseldi
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 bin 752’ye yükseldi
Güney Kıbrıs'ta isyan!
Güney Kıbrıs'ta isyan!
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
KKTC’deki kader mahkumları maske üretimine başladı
KKTC’deki kader mahkumları maske üretimine başladı
İngiltere'den Boris Johnson açıklaması
İngiltere'den Boris Johnson açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı