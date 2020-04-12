Dünya genelinde koronavirüs bilançosu



İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 357’YE YÜKSELDİ



İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 357’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 70 bin 029’a çıktığını açıklandı.



ABD’DE VAKA SAYISI 533 BİN 115



ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 533 bin 115 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 580 olarak açıklandı.



ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ



İspanya’da vaka sayısı 163 bin 027’ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 606’a çıktığı bildirildi. İtalya’da vaka sayısı 152 bin 271 olurken, 19 bin 468 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 125 bin 452’ye çıkarken; 2 bin 871 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 129 bin 654 kişide virüs tespit edildiği ve 13 bin 832 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875’e yükselirken, hasta sayısı 78 bin 991 oldu.