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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 887 bin 596’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 296 bin 207’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 379 bin 478’e ulaştı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:45
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 460 bin 421 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 253’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYO

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 137 bin 606 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 686’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 689 bin 977’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 838 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 592’ye yükselirken, vaka sayısı 422 bin 510’na ulaştı

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 22 BİN 293’E ÇIKT

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 22 bin 293’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 386 bin 658’e çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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