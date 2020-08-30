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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 170 bin 274’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 510 bin 96’ya ulaştı.

30 Ağustos 2020 Pazar 10:11
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 139 bin 78 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 186 bin 855’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 846 bin 965 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 120 bin 498’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 639 bin 435 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 607 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 11 bin 181 olurken, vaka sayısı 408 bin 9’a yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İtalya’da toplam vaka sayısı 266 bin 853 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 473 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 242 bin 825 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 363 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 891 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 84 bin 599 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 359’A ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 359’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 371 bin 816’ya çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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