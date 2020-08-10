Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki fosili
Beydağları'nda 65 milyon yıllık bitki...
Uzmanlardan kadınlara saç boyası uyarısı
Uzmanlardan kadınlara saç boyası uyarısı
Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi
Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi
Aydos Ormanı'nda yangın
Son Dakika
Aydos Ormanı'nda yangın
Bulgaristan sınırında orman yangını
Bulgaristan sınırında orman yangını
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 734 bin 20’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 20 milyon 26 bin 186’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 900 bin 661’e ulaştı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:03
0 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 199 bin 444 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 165 bin 617’ye ulaştığı bildirildi.


GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR


Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 35 bin 582 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 101 bin 136’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 478 bin 24 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 21 bin 72 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 77 olurken, vaka sayısı 373 bin 56’ya yükseldi.


AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI


İtalya’da toplam vaka sayısı 250 bin 566 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 205 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 217 bin 281 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 261 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 872 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 74 bin 152 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 310 bin 825 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 574’e yükseldiği açıklandı.


İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 18 BİN 427’YE ÇIKTI


İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 427’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 326 bin 712’ye çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsBilançoDünya Geneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakutsk’ta orman yangını
Yakutsk’ta orman yangını
Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut'ta incelemelerde bulundu
Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut'ta incelemelerde bulundu
Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
Macron: Lübnan’ın iç işlerine karışmazsak başkaları karışacak
Macron: Lübnan’ın iç işlerine karışmazsak başkaları karışacak
Can kaybı 717 bin 754’e yükseldi!
Can kaybı 717 bin 754’e yükseldi!
Beyrut'taki patlamada son 24 saatte neler yaşandı?
Beyrut'taki patlamada son 24 saatte neler yaşandı?
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Lübnan Sağlık Bakanı’ndan uluslararası yardım çağrısı
Lübnan Sağlık Bakanı’ndan uluslararası yardım çağrısı
Can kaybı 704 bin 385’e yükseldi
Can kaybı 704 bin 385’e yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı