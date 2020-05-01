Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı görüntüledi
Türk astrofotoğrafçı, uzaydaki ender anı...
Türkiye'den BAE'ye sert tepki
Türkiye'den BAE'ye sert tepki
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 234 bin 123’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 308 bin 678’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 42 bin 991’e ulaştı.

01 Mayıs 2020 Cuma 10:02
0 Okunma
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 543’e yükselirken; vaka sayısı da 239 bin 639’a çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 205 bin 463 olurken, 27 bin 967 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 163 bin 9’a çıkarken; 6 bin 623 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 167 bin 178 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 376 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 771’e yükselirken, hasta sayısı 171 bin 253 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 28’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 28’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 94 bin 640’a çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
NASA "en iyi dünya" fotoğrafını seçti
Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm
Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm
İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı!
İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı!
KKTC Enerji Bakanı Taçoy'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
KKTC Enerji Bakanı Taçoy'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
Rusya’da son 24 saatte koronavirüsten 101 ölüm
ABD'den koronavirüse ilişkin umut veren haber geldi
ABD'den koronavirüse ilişkin umut veren haber geldi
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 268 ölüm
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 268 ölüm
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı