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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 567 bin 734’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 847 bin 288’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 483 bin 281’e ulaştı.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:24
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 840 bin 812 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 71 bin 492’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 22 bin 687 olurken, vaka sayısı ise 850 bin 358’e ulaştı.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 322 bin 710 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 682 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 6 bin 881 olurken vaka sayısı 312 bin 29’a yükseldi.

Avrupa’da ise İspanya’da vaka sayısı 300 bin 988 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 403 olarak açıklandı. İngiltere’de vaka sayısı 288 bin 953 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 798’e yükseldiği açıklandı.

MEKSİKA’DA ÖLÜ SAYISI 34 BİN 730

Meksika’da son 24 saatte 6 bin 94 yeni vaka açıklanırken 539 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Meksika’da vaka sayısı toplamda 295 bin 268 olurken ölü sayısı 34 bin 730 olarak raporlandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 635’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 12 bin 635’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 255 bin 117’ye çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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