Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 241 bin 419 olurken, 34 bin 854 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 197 bin 418’e çıkarken; 9 bin 81 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 198’e yükselirken, hasta sayısı 284 bin 900 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 11 BİN 408’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 408’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 237 bin 878’e çıktığı açıklandı.