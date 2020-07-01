Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 578 olurken, 34 bin 767 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 195 bin 832’ye çıkarken; 9 bin 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 730’a yükselirken, hasta sayısı 312 bin 654 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 817’ye ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 817 ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 227 bin 662’ye çıktığı açıklandı.