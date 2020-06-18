Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 237 bin 828 olurken, 34 bin 448 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 190 bin 179’a çıkarken; 8 bin 927 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 158 bin 174 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 575 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 153’e yükselirken, hasta sayısı 299 bin 251 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 9 BİN 185’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 185’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 195 bin 51’e çıktığı açıklandı.