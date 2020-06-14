Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 42 bin 466’ya ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA VE BREZİLYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 850 bin 796 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 42 bin 791’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 829 olurken, vaka sayısı ise 520 bin 129’a ulaştı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 236 bin 651 olurken, 34 bin 301 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 187 bin 423’e çıkarken; 8 bin 867 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 156 bin 813 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 398 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 662’ye yükselirken, hasta sayısı 294 bin 375 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 730’A ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 730’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 184 bin 955’e çıktığı açıklandı.