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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 388 bin 47’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 574 bin 585’e yükseldi.

04 Haziran 2020 Perşembe 09:46
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 171 bin 177’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 432 bin 277 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 5 bin 215’e ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 233 bin 836 olurken, 33 bin 601 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 184 bin 425’e çıkarken; 8 bin 699 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 151 bin 677 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 728’e yükselirken, hasta sayısı 279 bin 856 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 8 BİN 12’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 12’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 160 bin 696’ya çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalıkVaka
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