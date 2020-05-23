Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 28 bin 628’e yükselirken; vaka sayısı da 281 bin 904’e çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da vaka sayılarındaki kritik artış devam ediyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 9 bin 434 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 335 bin 882’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 139 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 388’e ulaştığını açıkladı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 228 bin 658 olurken, 32 bin 616 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 179 bin 713’e çıkarken; 8 bin 352 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 182 bin 219 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 289 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 393’e yükselirken, hasta sayısı 254 bin 195 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 300’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 300’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 131 bin 652’ye çıktığını açıkladı.

BREZİLYA'DA ÖLENLERİN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

ABD’nin koronavirüsün yayılmasında merkez üssü haline gelmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya’da da vaka ve ölümlerde artış gözlemlendi. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bin 116’ya; toplam vaka sayısı ise 332 bin 382’ye ulaştı.