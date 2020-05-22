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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 334 bin 680’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 197 bin 865’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 82 bin 960’a ulaştı.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:04
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 940’a yükselirken; vaka sayısı da 280 bin 117’ye çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 317 bin 554 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 3 bin 99’a ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 228 bin 6 olurken, 32 bin 486 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 179 bin 21’e çıkarken; 8 bin 309 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 181 bin 826 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 215 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 42’ye yükselirken, hasta sayısı 250 bin 908 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 249’A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 249’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 129 bin 341’e çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DünyaKoronavirüsPandemiCovid19ÇinVuhan
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