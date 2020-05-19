Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 709’a yükselirken; vaka sayısı da 278 bin 188’e çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 290 bin 678 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 722’ye ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 225 bin 886 olurken, 32 bin 7 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 177 bin 289’a çıkarken; 8 bin 123 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 179 bin 927 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 239 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 796’ya yükselirken, hasta sayısı 246 bin 406 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 57’YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 57’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 122 bin 492’ye çıktığını açıkladı.