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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 287 bin 353’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 256 bin 539’a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 527 bin 758’e ulaştı.

12 Mayıs 2020 Salı 09:50
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 744’e yükselirken; vaka sayısı da 268 bin 143’e çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 219 bin 814 olurken, 30 bin 739 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 172 bin 576’ya çıkarken; 7 bin 661 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 177 bin 423 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 643 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 65’e yükselirken, hasta sayısı 223 bin 60 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 685’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 685’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 109 bin 286’ya çıktığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsPandemiCovid19
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