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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 280 bin 454’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 101 bin 983’e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 441 bin 873’e ulaştı.

10 Mayıs 2020 Pazar 10:19
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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 26 bin 478’e yükselirken; vaka sayısı da 262 bin 783’e çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 218 bin 268 olurken, 30 bin 395 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 171 bin 324’e çıkarken; 7 bin 549 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 176 bin 658 kişide virüs tespit edildiği ve 26 bin 310 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587’ye yükselirken, hasta sayısı 215 bin 260 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 589’A ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 589’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 106 bin 220’ye çıktığını açıkladı.

DHA

Son Güncelleme: 10.05.2020 10:21
Anahtar Kelimeler:
Covid19HastalıkSalgınVirüsPandemiKoronavirüsDünya
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