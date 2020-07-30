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Dünya genelinde can kaybı 153 bin 840’a ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 670 bin 288’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 193 bin 366’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 702 bin 96’ya ulaştı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:37
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Dünya genelinde can kaybı 153 bin 840’a ulaştı

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 568 bin 37 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 153 bin 840’a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 555 bin 518 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 90 bin 188’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 400 bin 683 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 816 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 278 olurken, vaka sayısı 351 bin 578’e yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 246 bin 776 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 129 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 208 bin 811 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 192 bin kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 212 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 836 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 67 bin 335 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 491 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 301 bin 455 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 961’e yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 16 BİN 343’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 343’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 298 bin 909’a çıktığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCan Kaybı
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