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Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 184 bin 263’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 639 bin 26’ya yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 722 bin 171'e çıktı.

23 Nisan 2020 Perşembe 09:57
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Dünya'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 184 bin 263

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 717’ye yükselirken; vaka sayısı da 208 bin 389’a çıktı.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 187 bin 327 olurken, 25 bin 85 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 150 bin 648’e çıkarken; 5 bin 315 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 159 bin 877 kişide virüs tespit edildiği ve 21 bin 340 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 100’e yükselirken, hasta sayısı 133 bin 495 oldu.

ABD’DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 849 bin 92 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 681 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 326 bin 648 test yapıldığı bildirildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 391’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 391’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 85 bin 996’ya çıktığını açıkladı.

DHA

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DünyaKoronavirüsCovid19ÇinVuhanSalgınHastalıkPandemiVaka
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