Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1166
ALTIN
475.962
DOLAR
7.7336
STERLİN
10.0699
EURO
9.1128
Başakşehir'e 9 yeni isim
Son Dakika
Başakşehir'e 9 yeni isim
Ankara'da FETÖ operasyonu
Son Dakika
Ankara'da FETÖ operasyonu
Göstericiler parlamento binasına girdi
Son Dakika
Göstericiler parlamento binasına girdi
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi...
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
Selülite karşı 9 beslenme önerisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ’den kritik açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Başkanı Dr. Michael Ryan, 10 kişiden 1’inin koronavirüse (Covid-19) yakalanacağının tahmin edildiğini duyurdu. Bu sayının, şu anda dünya genelinde tespit edilen vakaların 20 kat fazlasına denk geldiği ifade ediliyor.

06 Ekim 2020 Salı 09:24
6 Okunma
DSÖ’den kritik açıklama!

İSVİÇRE - DSÖ’nün Acil Durum Başkanı Dr. Michael Ryan, dünya genelinde her 10 kişiden 1’inin koronavirüse yakalanacağının tahmin edildiğini açıkladı. Ryan, “Hastalık yayılmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde yükselişte. Şu andaki en iyi tahminlerimiz, bize küresel nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun bu virüs tarafından enfekte olabileceğini söylüyor. Dünyanın her bölgesinde öğrendiğimiz şey, güçlü liderlik, açık ve kapsamlı stratejiler, tutarlı iletişim, güçlendirilmiş ve etkin nüfusla, hiçbir şey için asla geç değil. Her durum tersine çevrilebilir. Ancak zor şekilde elde edilen kazançlar kolayca kaybedilebilir. Pandemi, halk sağlığı ve birinci basamak sağlık hizmetlerine yatırım yapmanın temel öneminin altını çiziyor” dedi.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Dünya genelinde son açıklanan verilere göre, 35 milyon 627 bin 29 kişi koronavirüse yakalandı. Toplam can kaybı 1 milyon 44 bin 516’ya ulaşırken; iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 774 bin 469’a çıktı. DSÖ’nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 10’unun enfekte olması durumunda toplam tespit edilen vaka sayısı 700 milyonu geçebilir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık örgütüKoronavirüsKritik Açıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göstericiler parlamento binasına girdi
Göstericiler parlamento binasına girdi
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören ABD Başkanı Trump taburcu oldu
Azerbaycan Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı
Azerbaycan Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Cebrail kenti işgalden kurtarıldı
Cebrail kenti işgalden kurtarıldı
Ermenistan, yine sivil yerleşim yerlerini bombaladı
Ermenistan, yine sivil yerleşim yerlerini bombaladı
ABD Başkanı Trump, koronavirüsten sonra ilk kez kamera karşısına geçti
ABD Başkanı Trump, koronavirüsten sonra ilk kez kamera karşısına geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans