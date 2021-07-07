Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389.77
ALTIN
503.23
DOLAR
8.6850
STERLİN
11.9993
EURO
10.2726
Hatay EXPO alanındaki işyeri ve sosyo kültürel alanlar kiraya verilecek
Hatay EXPO alanındaki işyeri...
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı
Trakya Kalkınma Ajansı Teknik...
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli...
59 Akademik Personel Alınacak 
59 Akademik Personel Alınacak 
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ’de Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:37
2 Okunma
DSÖ’de Kovid-19 için hayat kurtaran yeni ilaç tavsiyesi

İSVİÇRE - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yapılan resmi açıklamada, dünya genelinde Kovid-19 hasta bakım kılavuzlarını güncelleyerek ağır vakalar için interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların hayat kurtardığını belirtti.

DSÖ, interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların ‘kortikosteroid’ ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıkladı. DSÖ, elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu ve 27 klinik araştırmaya katılan 10 binden fazla hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti. DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Kovid-19’a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı. 

Kovid-19’u ağır geçiren vakalarda genellikle bağışıklık sistemi Kovid-19’a aşırı tepki gösterdiği ve hastaların bu durumdan zarar gördüğü, ancak interlökin-6 bloke edici ilaçlar olan ‘tocilizumab ve sarilumab’ ilaçları, bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket ederek hastanın zarar görmesini engellediği belirtildi. DSÖ, kritik vakalarda ilaçların ölüm oranını yüzde 13 oranında azalttığını belirterek, bunun her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına geleceğini ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖKovid19Yeni Ilaç Tavsiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Delta varyantı en fazla Birleşik Krallık'ta görülüyor
Delta varyantı en fazla Birleşik Krallık'ta görülüyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı vardır, var olacaktır
Amerika Bağımsızlığın 245. Senesini Coşkuyla Kutladı
Amerika Bağımsızlığın 245. Senesini Coşkuyla Kutladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA’ları bekliyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA’ları bekliyoruz
Vatikan da bir kardinal dahil 10 kişi yolsuzluktan yargılanacak
Vatikan da bir kardinal dahil 10 kişi yolsuzluktan yargılanacak
Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü
Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü
TMK lağvedilmelidir
TMK lağvedilmelidir
Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı
Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma