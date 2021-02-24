Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1512
ALTIN
415.877
DOLAR
7.1552
STERLİN
10.1143
EURO
8.7016
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Çin'in Vuhan kentinde Covid-19'un kaynağına ilişkin incelemelerde bulunan DSÖ ekibinin kapsamlı raporunun birkaç hafta içerisinde yayınlanacağını söyledi. Berdyklychev "Rapor; öğrenilenleri özetleyecek, eksik birtakım bilgileri giderecek ve gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için sonraki adımları belirleyecek" dedi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:16
5 Okunma
DSÖ, 'Vuhan' raporunu birkaç hafta içinde açıklayacak

ANKARA - DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentine giden DSÖ uzmanlarının incelemelerine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Dr. Berdyklychev, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un geçen 12 Şubat'ta gerçekleştirilen basın toplantısında Covid-19 virüsünün kaynağını araştıran bağımsız uzman ekibinin Çin’e gerçekleştirdiği seyahati tamamladığını, ekibin Avusturalya, Danimarka, Almanya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnamlı uzmanları içeren uluslararası bir ekip olduğunu belirttiğini hatırlattı.

'VİRÜSÜN KAYNAĞI HAKKINDA NİHAİ BİLGİ YOK'

Dr. Berdyklychev, Çin'e giden ekibin yakın zamanda paylaşılacak özet rapor üzerinde çalıştığını belirterek, "Kapsamlı raporun da birkaç hafta içerisinde yayınlanmasını beklemekteyiz. Halka açık olarak paylaşılacak raporları dört gözle bekliyoruz. Özet rapor yayınlandığında DSÖ, uluslararası ekibin tüm üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyecektir. Mevcut rapor, göreve gitmiş olan ekibin bulgularını özetlemektedir, virüsün kaynağı hakkında nihai bilgi içermemektedir. Rapor; öğrenilenleri özetleyecek, eksik birtakım bilgileri giderecek ve gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar için sonraki adımları belirleyecektir. Öğrendiklerimize dayanan çalışmalar devam edecektir ve gelecekte başka görevler de gerçekleştirilebilir. DSÖ Genel Direktörü, 11 Şubat tarihinde 'bazı hipotezlerin reddedilip reddedilmediğine dair sorular gelmiştir. Tüm hipotezlerin hala masada olduğunu ve daha fazla çalışma gerektirdiğini belirtmek isterim' demiştir. Ekip, hangi hipotezlerin dahil edileceğine mevcut bilimsel kanıtları ve bulguları dikkate alarak karar vermiştir" dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Dr. Berdyklychev, Türkiye'nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleye ilişkin, "Türkiye, sağlık hizmetlerinin Covid-19 vakalarını yönetme ve başa çıkma konusundaki kapasitelerini ortaya koyan göstergelere sahip. Ayrıca Türkiye'nin başka güçlü yönleri, iyi organize edilmiş filyasyon ekipleri ve büyük bir nüfusu kademeli olarak aşılama kapasitesi. Geriye kalan önemli zorluklardan biri, ülkede SARS-CoV-2 varyantlarının daha fazla yayılmasını tespit etmek, izlemek ve önlemektir" diye konuştu. 

'SALGININ BİTİŞ TARİHİNE İLİŞKİN KESİN BİLGİ YOK'

Dr. Berdyklychev, Covid-19'a karşı güvenli bir şekilde toplum bağışıklığı elde etmek için tüm nüfusa yayılan toplam virüs miktarını azaltmak adına nüfusun önemli bir kısmının aşılanması gerektiğine işaret ederek, "Toplum bağışıklığına yönelik çalışmaların amaçlarından biri, aşılanamayan incinebilir grupları (örneğin aşıya karşı alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunları olan grupları) güvende tutmak ve hastalıktan korumak. Genel olarak yüksek oranda aşı kapsamı, hepimizin güvende olduğu anlamına gelmemekte. Genel nüfusta aşı kapsamı yüksek olsa bile, alt nüfuslarda kızamık hastalığının kümelenme örneklerini görmüştük. Genel bir istatistiğe odaklanmak yerine, mantıklı ve hedef odaklı bir yaklaşım için Covid-19 bulaşı hakkındaki bilgilerimizden yararlanmalıyız. DSÖ’nün koronavirüsün ne zaman biteceğine dair kesin bir bilgisi yoktur. Benzer şekilde önceki pandemi virüsleri (örn. A1H1N1) hala nüfusta mevcuttur; ancak bu virüs mevsimsel grip aşısı kapsamına dahildir" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VuhanDSÖRaporKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı
Twitter Rusya, İran ve Ermenistan ile bağlantılı 373 hesabı erişime kapattı
TRT World’de küresel pandemi ve aşı diplomasisi masaya yatırılıyor
TRT World’de küresel pandemi ve aşı diplomasisi masaya yatırılıyor
Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı
Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı
ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan ölenler için anma töreni düzenliyor
ABD Başkanı Biden Kovid-19'dan ölenler için anma töreni düzenliyor
DSÖ Sözcüsü Jasarevic, Çin’e gönderilen ekibin çalışmalarını DHA’ya anlattı
DSÖ Sözcüsü Jasarevic, Çin’e gönderilen ekibin çalışmalarını DHA’ya anlattı
Zarif: Biden yönetimi, Trump'ı takip ediyor
Zarif: Biden yönetimi, Trump'ı takip ediyor
NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek
NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek
ABD'de Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretildi
ABD'de Güney Afrika’dan çıkan mutasyonu taşıyan virüs üretildi
Türk şoförler Vladikavkaz'daki otoyola düşen çığda mahsur kaldı
Türk şoförler Vladikavkaz'daki otoyola düşen çığda mahsur kaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma