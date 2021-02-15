DSÖ Vuhan ekibinde fikir ayrılığı büyüyor

İNGİLTERE - DSÖ ekibinin üyelerinin kendi içinde fikir ayrılığına düşerek Dominic Dwyer’ın Çin'in önemli verileri teslim etmeyi reddettiğini söylemesinin ardından, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 salgınının kökenine ilişkin soruşturması konusunda büyüyen tartışmalar ortaya çıktı. Avustralyalı bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dominic Dwyer, Çinli yetkililerden ham hasta verilerini talep ettiklerini ancak sadece bir özet verildiğini söyledi.



'ÇİNLİ MESLEKTAŞLARIMDA GÜVEN VE AÇIKSÖZLÜLÜK BULDUM'



Dwyer’ın bu konudaki açıklamalarına ekibin İngiliz üyesi Peter Daszak ise sosyal medyadan “Bu, WHO görevindeki benim deneyimim DEĞİLDİR. Hayvan/çevre çalışma grubunun lideri olarak, Çinli meslektaşlarımda güven ve açıksözlülük buldum. Baştan sona kritik yeni verilere erişim sağladık. Muhtemel yayılma yolları konusundaki bilgimizi arttırdık” dedi.



DSÖ ekibinin detaylı raporunu bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.