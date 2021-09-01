Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1473.34
ALTIN
484.52
DOLAR
8.2961
STERLİN
11.4452
EURO
9.8279
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
Gençlik Kampı İşletilecek
Tomarza Belediyesi Gençlik Kampı...
Kömür satın alınacaktır
Kömür satın alınacaktır
Metro hatlarındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hatlarındaki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ haftalık raporunda uyardı: ‘Mu Varyantı’

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:58
11 Okunma
DSÖ haftalık raporunda uyardı: ‘Mu Varyantı’

İSVİÇRE - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düzenli yayımladığı haftalık raporunda, ilk kez bu yılın Ocak ayında Kolombiya’da tespit edilen ‘B.1.621’ varyantına dikkat çekti. Raporda, ‘Mu Varyantı’ olarak adlandırılan koronavirüs varyantının aşılara karşı dirençli bir varyant olabileceğine vurgu yapıldı.

DSÖ, 31 Ağustos’ta yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika’da etkili olan ‘B.1.621’ varyantına ayırdı. Raporda; varyantın ‘incelenmesi’ gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa’da vakalar olduğunun altı çizildi. DSÖ, ‘Mu Varyantı’nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

“YAYGINLIK SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTERİYOR”

DSÖ, ‘Mu Varyantı’nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

ŞİMDİLİK ‘İLGİ VARYANTLARI’ ARASINDA

DSÖ, koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor. Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor. ‘Mu Varyantı’ şimdilik ‘ilgi varyantları’ arasında sınıflandırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mu VaryantıDSÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yıllık Afganistan hikayesi sona erdi
20 yıllık Afganistan hikayesi sona erdi
ABD liderliğini eleştiren yarbaya ‘akıl sağlığı muayenesi’ emri
ABD liderliğini eleştiren yarbaya ‘akıl sağlığı muayenesi’ emri
IAEA: Kuzey Kore nükleer faaliyetlere başladı
IAEA: Kuzey Kore nükleer faaliyetlere başladı
ABD’de devam eden orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüldü
ABD’de devam eden orman yangınlarında ‘Alev Hortumu’ görüldü
'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk'
'Karadağ ile 250 milyon dolarlık ticari hedef koyduk'
Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
Tahliye uçuşunda Havva bebek dünyaya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzetbegoviç’in kabrine ziyaret
İspanya’daki gemide zehirlenme
İspanya’daki gemide zehirlenme

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma