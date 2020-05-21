Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm aşamalarını rehberde topladık
Bakan Kurum: Millet Bahçelerinin tüm...
'Ayı gülü' çiçek açtı
'Ayı gülü' çiçek açtı
100 ressam sağlık çalışanları için çizdi
100 ressam sağlık çalışanları için...
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Beşiktaş'ın antrenmanı havadan görüntülendi
Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
Pınar Karşıyaka'nın önceliği mevcut alacaklar
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı günden bu yana en fazla vaka artışının yaşandığını, 106 bin kişide virüs tespit edildiğini söyledi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:50
0 Okunma
DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük

İSVİÇRE - DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında; dünyada son 24 saatte 106 bin koronavirüs vakası bildirildiğini duyurdu. 106 bin vakanın üçte ikisini sadece 4 ülkenin rapor ettiğini belirten Ghebreyesus, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanan vaka artışı konusunda da endişelerini dile getirdi.
 

NORMALLEŞME SÜRECİ VE VAKA ARTIŞI

Ghebreyesus’un söz konusu açıklaması, dünyada en çok vakanın bulunduğu ABD’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin karantina ve kısıtlama uygulamalarını hafifletmeye başlamasının ardından geldi. Ghebreyesus, “Bu salgında daha gidecek çok yolumuz var” ifadelerini kullandı. Öte yandan, uzmanlar gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu ifade etti. Birçok ülkedeki test sayılarının az olması ve buna bağlı olarak henüz tespit edilmeyen vakaların olduğu gerçeğinin ‘asıl’ vaka sayısını gizlediğinin altı çizildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom GhebreyesusSalgınKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Harvard profesörü : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Eski Harvard profesörü : Aşı yakın zamanda bulunmayacak
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Irak istihbaratı: DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
Irak istihbaratı: DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
Fransız Havayolu şirketi Air France'ta taciz iddiası
Fransız Havayolu şirketi Air France'ta taciz iddiası
İtalya’da "1 dolarlık" karantina!
İtalya’da "1 dolarlık" karantina!
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183’e yükseldi
İran’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183’e yükseldi
KKTC'deki orman yangınına, Türkiye'den helikopterli müdahale
KKTC'deki orman yangınına, Türkiye'den helikopterli müdahale
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Filistin, tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu
Filistin, tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı