Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini Türkiye’de satışa sundu
Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini...
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı...
Korona stresi ile baş etmek için öneriler
Korona stresi ile baş etmek...
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9...
Prof. Dr. Yıldız: Para virüs bulaştırabilir
Prof. Dr. Yıldız: Para virüs...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması

Dünya kornavirüs salgınına ilişkin çare ararken, Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik açıklama geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 14:29
0 Okunma
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması

İSVİÇRE - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hem aşı hem de ilaç bulma çabaları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuyla ilgili kritik açıklama geldi. ​DSÖ’nün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Baş Bilim İnsanı  Soumya Swaminathan koronavirüsü kontrol altına almanın 4-5 yıl sürebileceğini söyledi.

SALGININ NE ZAMAN BİTECEĞİNİ KİMSE TAHMİN EDEMEZ”

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan  ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtirken koronavirüs hakkında, “İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor” ifadelerini kullandı.

RYAN: VİRÜS BİZİ HİÇ TERK ETMEYEBİLİR

Aynı zamanda virüsün HIV gibi kalıcı olabileceğini belirterek, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir" dedi ve şunları ekledi: “HIV gitmedi, virüsle anlaştık, tedavileri ve önleme yöntemlerini bulduk. İnsanlar bu hastalıktan daha önce olduğu kadar korkmuyorlar ve HIV’li insanlara uzun ve sağlıklı yaşamlar sunuyoruz.” Ryan, virüse karşı en büyük umutlarının tüm dünyanın eşit şekilde yararlanabileceği "çok etkili" bir aşının bulunması olduğunu da belirtti. Dünya çapında 4.3 milyondan fazla teyit edilmiş koronavirüs vakası var ve can kaybı 300 bine yaklaşıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖKoronavirüsAçıklamaSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’li doktorlardan ebeveynlere uyarı
ABD’li doktorlardan ebeveynlere uyarı
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü
Hafter milisleri sivilleri bombaladı: 9 ölü
Rusya referandumda internet ve postayla oy kullanacak
Rusya referandumda internet ve postayla oy kullanacak
5 şirkete üretim izni verildi!
5 şirkete üretim izni verildi!
20 ülkeyi kapsayan ateşkes tasarısı BMGK’nin gündeminde
20 ülkeyi kapsayan ateşkes tasarısı BMGK’nin gündeminde
Çin'de ikinci dalga paniği
Çin'de ikinci dalga paniği
Rusya'da kritik artış!
Rusya'da kritik artış!
Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı
Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı
8 bin kişi işten çıkarılacak
8 bin kişi işten çıkarılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı