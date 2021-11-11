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DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı

11 Kasım 2021 Perşembe 13:40
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DSÖ: Avrupa’da Covid-19’dan can kayıpları bir haftada yüzde 10 arttı

İSVİÇRE - Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) haftalık raporunda, Avrupa’da Covid-19 kaynaklı can kayıplarının bir hafta öncekine göre yüzde 10, vaka sayılarının ise yüzde 7 arttığı belirtildi.

DSÖ Covid-19 haftalık raporunda dünya geneli ve bölgelere ilişkin detaylı verilere yer verildi. Raporda, “Dünya genelinde 1-7 Kasım 2021 haftasında, vakalarda yüzde 1 artış gözlemlendi ve 3,1 milyonun biraz üzerinde yeni vaka bildirildi. DSÖ Avrupa Bölgesi, bir önceki haftaya kıyasla yeni haftalık vakalarda yüzde 7'lik bir artış bildirirken, diğer bölgeler düşüşler veya istikrarlı eğilimler raporladı. Benzer şekilde, Avrupa Bölgesi yeni ölümlerde yüzde 10'luk bir artış bildirirken, diğer bölgeler düşüş bildirdi. Küresel olarak, önceki haftaya göre yüzde 4'lük bir düşüşle 48 binden fazla yeni ölüm raporlandı” denildi.

AVRUPA’DA VAKA ARTIŞLARI ENDİŞE YARATIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, geçen hafta yaptığı açıklamada, Avrupa’daki vaka artışlarına dikkat çekerek, “Covid-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Bir kez daha merkez üssündeyiz” demişti. Vaka artışlarının endişe yarattığını vurgulayan Kluge, “Bugün, Avrupa ve Orta Asya'daki her ülke yeni bir dalga tehdidiyle karşı karşıya ya da halihazırda bu dalgayla mücadele ediyor. DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 53 ülkede virüsün mevcut yayılma hızı ciddi endişe kaynağıdır. Covid-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor ve daha bulaşıcı Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da hakim olmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖKoronavirüsAvrupaCan Kayıpları
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