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DSÖ: ABD ve Brezilya koronavirüs uyarılarını dikkate almadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs (Covid-19) salgınını ve bu kapsamda yapılan uyarıları dikkate almadığını belirtti.

12 Mayıs 2020 Salı 15:51
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DSÖ: ABD ve Brezilya koronavirüs uyarılarını dikkate almadı

İSVİÇRE - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris'ten koronavirüse ilişkin kritik bir açıklama geldi.Görüntülü konferans yoluyla basına konuşan Harris, ABD ve Brezilya’nın koronavirüs salgınını ve salgın kapsamında yapılan uyarıları dikkate almadığını bu nedenle iki ülkenin en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu ifade etti.
 

DONALD TRUMP TEHDİDİ KÜÇÜMSEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, virüsün Çin’de ortaya çıkarak yayılmaya başladığı dönemlerde salgın tehdidini ve beraberinde getirdiği diğer sorunları küçümsediği ifade edildi. Bu küçümsemeyle birlikte, salgına alınabilecek erken önlemlerin de önünü kestiği belirtildi. ABD’de son verilere göre 1 milyon 385 bin 834 kişi virüse yakalandı, 81 bin 795 kişi ise hayatını kaybetti.
 

JAIR BOLSONARO: SADECE BİR GRİP

Öte yandan, koronavirüsten en kötü etkilenen 7’inci ülke konumunda olan Brezilya’nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgının ilk evrelerinde hastalığı ‘bir grip’ olarak nitelendirdiği ve dikkate almadığı belirtildi. Son verilere göre Brezilya’da 169 bin 594 koronavirüslü vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 11 bin 653 olarak açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DSÖABDBrezilyaUyarılarDr. Margaret Harris
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