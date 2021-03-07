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Dr. AKKAN SUVER'E BÜYÜK ONUR

Montenegro (Karadağ) Devleti Dr. Suver'i Vatandaş yaparak, Pasaport verdi ve Liyakat Madalyası ile taltif etti.

07 Mart 2021 Pazar 13:44
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Dr. AKKAN SUVER'E BÜYÜK ONUR

HABER: ERKAN SARIOĞLU

12 yıl İstanbul’da Montenegro (Karadağ) Devleti 'ni Fahri Konsolos  [2008-2020]  olarak temsil eden, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver'in İstanbul’da resmi konsolosluk açılmasıyla görevi sona ermişti. Bu yıl  yeniden Fahri Konsolos olarak;  bu defa, Balıkesir'e atanan Dr. Akkan Suver'e  Montenegro (Karadağ) Devleti vatandaşlık ve madalya verdi.

Başkent Podgorica'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tertiplenen bir törenle Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic tarafından Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı ve Fahri Konsolos Dr.Akkan Suver'e vatandaşlık belgesi, pasaportu ve Montenegro (Karadağ)  Devlet Liyakat Madalyası sunuldu.

Balıkesir'e Fahri Konsolos olarak atanması münasebetiyle Montenegro 'ya (Karadağ)  bir çalışma ziyaretinde bulunan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver Montenegro (Karadağ) ziyareti sırasında Montenegro (Karadağ) Devleti'nin büyük bir jestiyle karşılaştı. Karadağ Devleti Dr. Akkan Suver’i Vatandaş yaptı. Karadağ Pasaportu verdi. Karadağ liyakat Madalyası sundu. 

"SİZ  MONTENEGRO 'ya  ( KARADAĞ)  UZUN YILLAR HİZMET ETTİNİZ"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Đukanović tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda;  pandemi dolayısıyla tertiplenen sade bir törenle Devlet Liyakat Madalyası ve Pasaportu kendisine takdim edilen Dr. Akkan Suver’e hitaben bir konuşma yapan Milo Đukanović özetle şunları söyledi: "-Siz Montenegro (Karadağ)’ya oniki yıl yüksek seviyede hizmet ettiniz. Büyük başarılara imza attınız. 

Bizim İstanbul' da resmi konsolosluk açmamızla sizin oniki yıl süren göreviniz sona erdi. 

Ama Montenegro (Karadağ) Devleti sizin hizmetlerinizi unutmadı. Önce Sizin Fahri Konsolosluk görevinizin devamını arzuladık. Ve Sizi Balıkesir Fahri Konsolosu yaptık. Şimdi ise Sizin hizmetlerinize küçük bir karşılık olarak Sizi Montenegro (Karadağ) vatandaşı yaptık. Bu arada Siz, Montenegro’yu başarıyla temsil ederken, bizim dışımızda, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Asya 'da barış için büyük hizmetler de yapmaktasınız. Bunları da göz önüne alarak bir barış adamı olarak Size Montenegro Liyakat Madalyası da vermeğe karar verdik, şimdi Madalyanızı da takdim ediyorum." 

"POSTOVANİ PREDSEDNİCE"

Dr. Akkan Suver duyduğu memnuniyeti ve teşekkürü Cumhurbaşkanı Milo Đukanović’e yaptığı teşekkür konuşmasında belirtti. Dr. Akkan Suver özetle, İnanıyorum ki, bu bana daha büyük sorumluluklar yüklemiş bulunmaktadır. 

Bundan böyle Zat-ı Ali'nize Vatandaşınız olarak Postovani Predsednice  (Saygıdeğer Cumhurbaşkanım) diye hitap edeceğim.  Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bir vatandaşınız olarak on üç yıldır fahri konsolos olarak temsil ettiğim ve etmekte olduğum Montenegro’yu (Karadağ) bundan böyle bir vatandaşınız olarak temsil edeceğim. Şahsınızda Montenegro (Karadağ) Devleti' ne ve Milleti'ne teşekkür ediyorum., Lütfettiniz vatandaş yaptınız. Pasaportumu verdiniz. Şimdi de Madalyamı ve beratımı veriyorsunuz. Bana yapılan bu jest gerçekte büyük bir vefa örneğidir. 

Ne mutlu Sizlere ki, dostlarınızı unutmuyorsunuz. Burada sergilediğiniz yüksek vefa her türlü takdirin üzerinde bir insanlık davranışıdır. Ben bunları, Eşim, Evlatlarım, Ailem adına olduğu kadar yıllardır şerefle başkanlığını yapmakta olduğum, Türk sivil toplumunu temsil eden Marmara Grubu Vakfı adına da almanın minnettarlığı içindeyim. Size ve yüksek şahsınızda Montenegro (Karadağ) Devleti’ne ve halkına bir defa daha teşekkürlerimi sunuyorum" 

Dr. Akkan Suver'in Ödül Merasimi’nde Montenegro (Karadağ) eski İçişleri Bakanı Jusuf Kalemperovic ile (E) Büyükelçi Branko Milic de hazır bulundular.

MONTENEGRO'DA (KARADAĞ) ZİYARETLER

Montenegro (Karadağ) çalışma ziyaretleri sırasında Dış İşleri Bakanlığı'nı, önceki Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic'i, Türkiye Büyükelçisi Songül Ozan'ı, önceki Dışişleri Bakanları'ndan Milan Rocen'i ve Azerbaycan Büyükelçiliği'nde Büyük Elçi Vekili Orhan Aliyev'i de ziyaret eden  Dr. Akkan Suver, Montenegro (Karadağ) Devleti'nin 7-9 Temmuz 2021 tarihinde tertiplenecek 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde temsiline verdiği önemi de temaslarında gündeme getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MontenegroKaradağDr. SuverLiyakat MadalyasıPasaport
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