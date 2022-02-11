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Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü

ABD’nin Missouri eyaletinde donmuş gölde kurtarma eğitimi yapan itfaiyeciler, iki gencin donmuş göle düştüklerini tespit ederek gençleri donmaktan kurtardı. O anlar itfaiyenin drone kamerasına yansıdı.

11 Şubat 2022 Cuma 16:20
Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü

Eyaletin Maryland Heights kenti itfaiyecileri ve acil durum sağlık ekipleri, donmuş göl üzerinde kurtarma eğitimi yaparken 2 gencin buz üzerinde koştuklarını tespit etti. Ekipler, 15 saniye gibi bir sürede gölün üzerindeki buzun kırılıp gençlerin buzlu suya düştüklerini görünce hemen harekete geçti. Drone ile havadan da destek alan kurtarma ekipleri, gençleri buzlu sudan çıkartarak hastaneye kaldırdı.

Yaşları 15 ila 17 olan iki gencin çok şanslı olduğunu belirten yetkililer, ekiplerin göl üzerinde eğitim sebebiyle bulunmasından dolayı hızlıca kurtarma operasyonu yapabildiklerini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDMissouriGol
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