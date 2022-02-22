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"Donbass’taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya’ya sığındı"

22 Şubat 2022 Salı 11:38
"Donbass’taki çatışmalardan kaçan 70 bin kişi Rusya’ya sığındı"

ABD - Rusya’nın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Vasiliy Nebenzia, Ukrayna Krizi’nin ele alındığı dünkü toplantıda açıklamalarda bulundu. Temsilci Nebenzia, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına ilişkin Yürütme Kararlarının imzalanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu günlerde tahliye edilen kadın, yaşlı ve çocuk sayısı yaklaşık 70.000'e ulaştı. Rusya onları alıyor ve konaklamaları için koşullar yaratıyor” dedi.

Daimi Temsilci Vasiliy Nebenzia konsey toplantısında açıklamalarına şöyle devam etti;

“LPR ve DPR'nin 2014'te Ukrayna'dan bağımsızlık ilan ettiğini hatırlatmalıyız, ancak hem cumhuriyetlerde hem de Rus toplumunda en başta görülebilen bu adıma yönelik geniş desteğe rağmen, bu tanımayı bugün yaptık” dedi.

“RUSYA TARAF DEĞİLDİR”

Nebenzia oturumdaki konuşmasında “Minsk Anlaşmaları imzalandığı anda LPR ve DPR'nin zaten bağımsızlık ilan ettiğini hatırlatırım. Rusya'nın bugün bu bağımsızlığı tanıması, Minsk Anlaşmalarının tarafları listesinde herhangi bir değişiklik yapmamaktadır, çünkü Rusya taraf değildir. Bunu defalarca belirttik, yani bu anlamda değişen bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA’YA DEĞİL RUSYA’YA SIĞINDILAR”

Diplomatik çözüme açık olduklarını ve Donbass'ta bir kan gölüne daha izin vermeyeceklerini ifade eden Nebenzia, bölgedeki yükselen tansiyon sebebiyle Rusya’ya gelen sığınmacılar konusunda “Mülteciler Rusya'ya aktı - Ukrayna'ya değil Rusya'ya aktıklarını vurguluyorum - bu günlerde tahliye edilen kadın, yaşlı ve çocuk sayısı yaklaşık 70.000'e ulaştı. Rusya onları alıyor ve konaklamaları için koşullar yaratıyor. Ayrıca sınır bölgesine yakın Rus yerleşim birimleri de bombalandı” dedi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne liderlik etmekten sorumludur ve başkanlık, her ay konseyin 15 üye ülkesi arasında döner. 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle başkanlık, daimi üye Rusya’da bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi "veto yetkisi", BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin (Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD) herhangi bir "esaslı" kararı veto etme yetkisini ifade eder.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya BM Özel TemsilcisiDonbassçatışmaRusya
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