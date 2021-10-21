Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.42
ALTIN
541.69
DOLAR
9.4591
STERLİN
13.0793
EURO
11.0233
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da

21 Ekim 2021 Perşembe 15:27
9 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan’da

KIRGIZİSTAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Özgen şehri İmam Serahsi Camii ve Külliyesi açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan Cumhuriyeti'ne geldi.

Kırgızistan programı kapsamında ilk olarak başkent Bişkek’te bulunan Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile görüştü.
 

Başkan Erbaş, çeşitli vesilelerle Kırgızistan’a daha önce geldiğini ifade ederek, “Ülkemizin desteğiyle yürütülen bir üniversitenin büyüdüğünü ve Kırgızistan’ın da geliştiğini görmek, bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz netice itibariyle ortak değerleri çok olan iki ülkeyiz, Kırgızistan ve Türkiye. Dolayısıyla ortak değerleri pek çok konuda bir olan iki ülkenin işbirliği de bizim için çok değerli ve önemli. Bu işbirliğini de arttırmakta her iki ülke için de fayda var. Burada sizlerin, tanıdığımız hocaların da bulunması bizim için iftihar vesilesi. İnşallah bu çalışmaları daha da ileri götürerek ne kadar çok gencin eğitimine katkı sağlayabilirsek o kadar bahtiyar oluruz” dedi.

Başkan Erbaş, daha sonra İlahiyat Fakültesini ziyaret etti. Başkan Erbaş’a ziyaretinde KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı ErbaşKırgızistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok boyutlu ve stratejiktir“
“Türkiye-Azerbaycan ilişkileri çok boyutlu ve stratejiktir“
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore’de
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore’de
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Togo’ya 2 adet mayın temizleme aracı teslim edildi
Togo’ya 2 adet mayın temizleme aracı teslim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı
Avustralya’da eroin operasyonu
Avustralya’da eroin operasyonu
NASA, Lucy uzay aracını fırlattı
NASA, Lucy uzay aracını fırlattı
Taliban heyeti, Kızılay'dan yardım talebinde bulundu
Taliban heyeti, Kızılay'dan yardım talebinde bulundu
İngiltere’nin en geniş katılımlı Kovid-19 çalışmasına göre 3’üncü doz gerekli
İngiltere’nin en geniş katılımlı Kovid-19 çalışmasına göre 3’üncü doz gerekli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma