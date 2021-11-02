Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,543.30
ALTIN
550.40
DOLAR
9.54
STERLİN
13.02
EURO
11.07
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Akşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 
Akşehir Belediyesi memur alımı...
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dev Magellan Teleskopu, dünya dışı varlıkları araştıracak

02 Kasım 2021 Salı 12:37
1 Okunma
Dev Magellan Teleskopu, dünya dışı varlıkları araştıracak

ŞİLİ - Uluslararası önde gelen üniversiteler ve bilim kurullarından oluşan bir konsorsiyum sonucunda yapımına yıllar önce başlanan Dev Magellan Teleskopunun (GMT), evrende dünya dışı yaşam formları arayacağı ifade edildi. Şili’deki Las Campanas Gözlemevi'nde yapımı devam eden GMT, ayrıca evrenin genişlemesinden sorumlu gizemli ‘karanlık enerjiyi’ araştıracak.

Şili'deki Las Campanas Gözlemevi'nde yapımı devam eden Dev Magellan Teleskopu, tamamlandığında toplamda 368 metrekarelik bir alanı kapsayacak. 2029 yılında tamamlanması planlanan teleskopun, Hubble Uzay Teleskopundan 10 kat daha büyük olacağı ifade edildi. Parçalı aynalardan oluşan teleskopta, mevcut en büyük 7 katı monolit aynası yer alacak.

GMT NASIL ÇALIŞACAK?

Evrenin bittiği yerden gelen ışık önce yedi ana aynadan yansıyacak, daha sonra yedi küçük ikincil aynadan tekrar yansıyacak ve son olarak merkez ana aynadan aşağı, gelişmiş CCD (şarj bağlantılı cihaz) görüntüleme kameralarına inecek. Görüntüleme kameralarında ise nesnelerin ne kadar uzakta olduğunu ve neyden yapıldığını belirlemek için konsantre ışık ölçülecek.

NEDEN YAPILDI?

Bilim insanlarının 100 yıl önce Samanyolu’nun evrenin tamamı olduğunu zannettiğini belirten GMT Onursal Başkan Yardımcısı Pat McCarthy, Dev Magellan Teleskopuyla henüz hayal edilemeyen keşifler yapılacağını ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dev Magellan TeleskopuDünya Dışı Varlıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Covid-19’a yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak
Erdoğan'dan Roma'da ikili temaslar
Erdoğan'dan Roma'da ikili temaslar
G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı
G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı
İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı
İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı
Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçından torunun oğlu tespit edildi
Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçından torunun oğlu tespit edildi
"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"
"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"
Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı
Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma