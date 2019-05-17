Denktaş: Rumlar, Ada’yı ateşe atacak adımlar atıyorlar

LEFKOŞA - Denktaş, "Bugünkü Kıbrıs Rum liderliğinin tarihten ders çıkarmalarını temenni ederken, uluslararası camiaya da global şirketlerinin çıkarları için, Kıbrıs adasını ateşe atacak adımlar atan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliğine destek vermemeleri yönündeki çağrımızı yinelemek isterim" dedi.

Doğu Akdeniz'deki enerji krizi ile ilgili yazılı açıklama yapan Denktaş, "14 Mayıs 2019 tarihinde Birleşik Krallık AB’den de sorumlu Dışişleri Bakanı Sir Alan Duncan Parlamento’da bir konuşması sırasında, GKRY’ne yönelik olarak 'ihtilaflı bölgelerde kazı yapılmaması' çağrısında bulunmuştu. Sir Duncan’ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonunu referans göstererek ifade ettiği görüşü, GKRY Başkanı Anastasiades’in İngiltere’yi tehdit edici boyutta sert tepkisine maruz kalmıştı. Anastasiades, İngiltere Başbakanını tehdit edercesine, Kıbrıs’ın küçük bir ülke olmasına rağmen AB içerisinde diğer ülkelerle eşit oyu olduğunu ifade ederek, İngiltere’nin AB içerisindeki bu kritik zamanlarda GKRY’inden almış olduğu destek ve Kıbrıs adası üzerinde çıkarları düşünerek 'doğru politika' izlemesi gerektiği konusunda İngiltere’ye tehdit dolu uyarı yapmıştı" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına, "Birleşik Krallık yapmış olduğu kısa bir açıklama ile yine ayni ifadeleri kullanarak bu kez Türkiye’ye 'egemenliği ihtilaflı bölgelerde' kazı yapmaması çağrısında bulunmuştur" şeklinde devam eden Denktaş şöyle devam etti:

İNATLA TEHLİKELİ POZİSYON



"Anastasiades’in, Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı içerisine giren bölgelerde hidrokarbon arama ve kazı çalışmaları yapmaması gerektiği yönünde tüm uyarılara rağmen inatla tehlikeli pozisyonunu sürdürmekte olduğu bir dönemde gerek Kıbrıs Türklerinin gerekse Türkiye’nin yasal haklarını korumak uluslararası hukuk nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin hakkı ve sorumluluğudur. Birleşik Krallığın öncelikle sorunun kökenine bakması gerekmektedir. Sorunun kökeni GKRY’inin ihtirası ve sorumsuzluğudur. Yakın coğrafyamız büyük oranda “enerji kaynakları” nedeniyle ateş altında iken, dünya tarihi enerji kaynakları nedeniyle çıkan savaş örnekleriyle yazılmışken, adamızı ateşe atacak adımlardan kaçınmayan GKRY’ini uyarmak, her şeyden önce bir Garantör ülke olarak Birleşik Krallığın görevidir. Adamız etrafında bulunan enerji kaynakları, adamızın refah düzeyini yükseltecek, müzakere sürecine ivme katacak bir enstrüman olarak kullanmak yerine, GKRY bu zenginlikleri adamızı ateşe atacak politikalara dönüştürmüştür. Kıbrıs Türkleri, Anavatan Türkiye’nin KKTC ile işbirliği halinde, bölgemizde yapmakta olduğu çalışmalara destek verirken, bir kez daha haklarımızı korumamızda yanımızda duran tek ülkenin Garantör Türkiye Cumhuriyeti olduğunun bilincindedir. Modern Kıbrıs tarihi Kıbrıs Rum liderliklerinin bizleri dikkate almayarak giriştikleri ve her defasında hüsranla sonuçlanan maceralarıyla doludur."