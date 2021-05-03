DATÜB HEYETİNE AZERBAYCAN’DA  BÜYÜK İLGİ

VHA/BAKÜ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassaov Azerbaycan' ın Saatli ve Sabirabad bölgelerinde şehit aileleri ile bir araya geldi.Kassanov’’ Farklı ülkelerde yaşıyor olsak da kalbimiz Azerbaycan ile atıyor. Başarımız bizim başarımızdır." diyerek

"Azerbaycan'da şehit aileleriyle de görüştük. Onlara yanlarında olduğumuzu söyledik. Şehitlerimizin ailelerinin hep yanındayız. Ayrıca onlara maddi yardım da sağladık. Doğru, yaralarını iyileştiremeyiz. Sadece çocukları ile gurur duyduğumuzu gösteriyoruz. Ailelere teşekkür ettik, "diye ekledi

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki DATÜB Heyet, Saatli ve illerinden gelen şehit aileleri ile biraraya geldi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Saatli Gençler Merkezi'nde Saatli Valisi Elmir Bağırov'un katılımı ile Saatli ve Sabirabad illerinden gelen şehit aileleri ile biraraya gelerek onlara maddi ve gıda erzak kolisi yardımında bulundu.