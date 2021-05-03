Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
473.676
DOLAR
8.2928
STERLİN
11.4959
EURO
9.9946
Konya’da 60 koyun satılacak
Konya’da 60 koyun satılacak
İBB, 541 itfaiye eri alacak
İBB, 541 itfaiye eri...
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Sultanbeyli'de satılık dükkan
Ataşehir'de satılık daire
Ataşehir'de satılık daire
TOKİ, Denizli'de 94 konut yaptıracak
TOKİ, Denizli'de 94 konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

DATÜB HEYETİNE AZERBAYCAN’DA  BÜYÜK İLGİ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyeti Azerbaycan’a yoğun bir çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki heyet başta şehit aileleri olmak üzere birçok kesimle bir araya geldi. Azerbaycan medyası DATÜB heyetine büyük ilgi gösterdi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:59
12 Okunma
DATÜB HEYETİNE AZERBAYCAN’DA  BÜYÜK İLGİ

VHA/BAKÜ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassaov  Azerbaycan' ın Saatli ve  Sabirabad bölgelerinde  şehit aileleri ile bir araya geldi.Kassanov’’ Farklı ülkelerde yaşıyor olsak da kalbimiz Azerbaycan ile atıyor. Başarımız bizim başarımızdır." diyerek  

"Azerbaycan'da şehit aileleriyle de görüştük. Onlara yanlarında olduğumuzu söyledik. Şehitlerimizin ailelerinin hep yanındayız. Ayrıca onlara maddi yardım da sağladık. Doğru, yaralarını iyileştiremeyiz. Sadece çocukları ile gurur duyduğumuzu gösteriyoruz. Ailelere teşekkür ettik, "diye ekledi

 DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki DATÜB Heyet, Saatli ve illerinden gelen şehit aileleri ile biraraya geldi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Saatli Gençler Merkezi'nde Saatli Valisi Elmir Bağırov'un katılımı ile Saatli ve Sabirabad illerinden gelen şehit aileleri ile biraraya gelerek onlara maddi ve gıda erzak kolisi yardımında bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.05.2021 12:03
Anahtar Kelimeler:
DünyaDünya Ahıska Türkleri BirliğiAzerbaycanZiyatdin Kassanov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırgızistan ve Tacikistan sınırdan askerlerini çekti
Kırgızistan ve Tacikistan sınırdan askerlerini çekti
NASA paylaştı
NASA paylaştı
İngiltere’de kanalizasyon 300 tonluk yağ ile tıkandı
İngiltere’de kanalizasyon 300 tonluk yağ ile tıkandı
ABD’den kritik karar!
ABD’den kritik karar!
ABD’nin Hindistan’a gönderdiği Kovid-19 yardımı ulaştı
ABD’nin Hindistan’a gönderdiği Kovid-19 yardımı ulaştı
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü
İsrail'de Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortak zemin bulamadık
Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı
Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı
Lavrov'dan Donbass değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı
Lavrov'dan Donbass değerlendirmesi: Bölgede savaştan kaçınılmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma