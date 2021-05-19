Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1460
ALTIN
502.695
DOLAR
8.4010
STERLİN
11.8670
EURO
10.2606
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
Kaymakam adaylığı sınav ilanı
94 sözleşmeli personel alacak
94 sözleşmeli personel alacak
184 konutu satışa sunuyor
184 konutu satışa sunuyor
Yangın söndürme hizmeti alınacak
Yangın söndürme hizmeti alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için düğmeye bastı

Suriyeli mültecilerin ikamet statüsünü iptal eden ilk Avrupa ülkesi olan Danimarka'da hükümet, iç savaştaki Suriye'nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:29
4 Okunma
Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için düğmeye bastı

DanimarkaSuriyeli sığınmacıları ülkesine gönderme konusunda aldığı karardan geri adım atmıyor. Kopenhag yönetimi, 200’den fazla Suriyeli mültecinin ikametini iptal ederek, Suriye’nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğunu belirtti. Danimarka, yakın zamanda Ruanda ile bir göç anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma,  Avrupa basınında Ruanda’da bir sığınmacı tesisi açmayı planladığına dair spekülasyonlara yol açtı. Danimarka göçmenlik hizmetleri kurumu, ülkede hali hazırda 35 bin Suriyelinin bulunduğunu ve bin 200 mültecinin statüsünün yeniden değerlendirildiğini belirtti. Danimarka’da yaklaşık 5 bin Suriyeli’ye “Geçici sığınmacı statüsü” verilmişti. 

Öte yandan, başkent Kopenhag’da Christiansborg Sarayı Meydanı’nda toplanan göstericiler, Nisan ayında hükümetin Suriyeli mültecileri geri gönderme kararını protesto etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaSuriyeSuriyeliSığınmacıGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den Kovid-19 aşı açıklaması: 4'üncü aşı piyasaya sürülecek
Putin'den Kovid-19 aşı açıklaması: 4'üncü aşı piyasaya sürülecek
Türk heyetten Moskova çıkarması
Türk heyetten Moskova çıkarması
İsrail polisinden haber takibi yapan gazetecilere saldırı
İsrail polisinden haber takibi yapan gazetecilere saldırı
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi
Biden, Trump dönemi kararlarını iptal etti
Biden, Trump dönemi kararlarını iptal etti
Gazze’den son görüntüler
Gazze’den son görüntüler
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma