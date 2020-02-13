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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti.

13 Şubat 2020 Perşembe 11:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a gitti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret için özel uçak 'TUR' ile saat 10.00'da Esenboğa Havalimanı'ndan İslamabad'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

İslamabad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında, Türkiye-Pakistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantı marjında Türkiye-Pakistan İş Forumu da icra edilecek. Ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'yle de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna hitap edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanPakistan
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