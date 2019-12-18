Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.
DHA