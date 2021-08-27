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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, cuma namazını Saraybosna’daki tarihi Başçarşı Camisi'nde kıldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 17:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başçarşı Camisi’nin açılışını yaptı

Tarihi caminin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna-Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic katıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Başçarşı Hoca Durak Camisi'nin Bosna-Hersek ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

SARAYBOSNA'NIN SEMBOLÜ OLAN BU ESER İÇİN 6 SENE ÖNCE HAREKETE GEÇTİK”

Caminin 1527'de Saraybosna'nın merkezi olan Başçarşı Meydanı’nda Hoca Durak tarafından inşa edildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu abidevi eser, aradan geçen 5 asırlık sürede, yangınlar, savaşlar, yıkımlar görmüştü. Camimiz en son ve ağır darbeyi 1992-1995 yıllarındaki savaş sırasında almıştı. Savaşta caminin kubbesinde, minaresinde, dış duvarları ve iç mekânında ciddi tahribat oluşmuştu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saraybosna'nın sembolü olan bu eserini tekrar eski görkemine kavuşturmak amacıyla 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015'te iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir iş birliği protokolü imzaladık. 2017'de başlayan restorasyon çalışmasında, caminin dış beden duvarlarında, kubbesinde gerekli tamirat yapılarak, harim kubbesi ve son cemaat kubbeleri kurşun ile kaplandı" ifadelerini kullandı.

İç mekanda üç dönem kalem işinin tezyinat projesinin tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece camimiz kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda geçen sene açılışa hazır hâle getirildi. Esasen caminin açılışını 21 Mart 2020'de, Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle camimizin resmî açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bugün sizlerle birlikte, mübarek cuma gününde bu açılışı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tevbe Suresi'nde 'Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Rabb'ime bizlere bu güzel camiyi, aslına uygun bir şekilde, eski ihtişamına kavuşturma imkânı verdiği için sonsuz hamdüsenalar ediyoruz" dedi.

“CAMİLERİMİZİ MERKEZ EDİNEREK HER ALANDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMENİN YOLLARINI ARAMALIYIZ”

Camilerin, tüm insanların birliğinin sembolü, tüm Müslümanların da kardeşliğinin ve vahdetinin nişanesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Peygamber efendimizden beri camiler ilmin, hikmetin, öğrenmenin ve öğretmenin de merkezidir. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekânların ötesinde, camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ellerinden tutup camilerimize daha çok getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin, özellikle genç kızlarımızın buralardan daha fazla faydalanmasını sağlamalıyız. Gayri Müslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla çekinmeden, korkmadan, ürkmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Başçarşı Hoca Durak Camisi'nde okunacak ezanların, kılınacak namazların, edilecek duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla, zikirleriyle, dualarıyla bu eseri ihya edecek Saraybosnalı kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek camini açılışını gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBaşçarşı CamiiAçılışBosnahersekSaraybosna
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