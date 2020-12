Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan destan yazmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşakanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ zaferiyle ilgili konuştu. Erdoğan konuşmasında, konuşmada, "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

ERMENİSTAN HALKINA ÇAĞRI

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir. İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Azerbaycan, Terter Çayı'nın suyuna kavuştu. Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir.Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ'NDE

Azerbaycan, 44 gün süren operasyonlar ile 30 yıl sonra DağlıkKarabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan'ın tarihi zaferi Bakü'de bugün askeri törenle kutlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı törene bir Azerbaycan vatandaşı katıldı. Azerbaycan vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için tören alınını doldurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı.



İLHAM ALİYEV: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ GURURLANDIRDI



Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı: Kardeşim ‘Bu muharebede haklıdır’ demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir. Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır. Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk. Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi.Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim.Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu. Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir. Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik. Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu. Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. 'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

AZERBAYCAN'DAKİ ZAFER GEÇİDİ TÖRENİNDE "PLAKA" DETAYI

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmetçiğin katıldığı Zafer Geçidi Töreni'nde Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakalarının da sergilenmesi dikkat çekti.



Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi tören sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. Törende, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlara ait plakalara da yer verildi. Geçiş sırasında askeri aracın üzerinde yer alan “Karabağ Azerbaycandır” yazısının fonu dikkat çekerken, yazının arkasındaki beyaz fonda, Ermeni ordusundan ele geçirilen askeri araçların plakaları görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKÜ GENÇLİK SARAYI'NDA RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Gençlik Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.