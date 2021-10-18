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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı

18 Ekim 2021 Pazartesi 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da resmî törenle karşılandı

ANGOLA - Angola’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkent Luanda’da bulunan başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAngolaResmi Tören
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