Çin’i Lekima tayfunu vurdu

Çin (DHA)

Çin’in doğu kıyısını 'Lekima'tayfunu vurdu. Tayfun nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 1 milyon kişinin de tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi.

Çin haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, Çin’in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi kayıp ve yaklaşık 1 milyon kişi de tahliye edilerek, güvenli bölgelere yerleştirildi.

Saatte 187 kilometre hıza ulaşan tayfunun, Anhui, Fuijan, Jiangsu Zhejiang ve Çin’in en büyük kenti Şanghay’da şiddetli yağışlara neden olabileceği vurgulandı.

Tayfun nedeniyle 288 uçuş ve yüzlerce feribot ve tren seferi iptal edildi. Tayfunun etkili olduğu bölgede, bin kişilik arama kurtarma ekiplerinin oluşturulduğu; 150 itfaiye ve 153 botun da hazır bulunduğu belirtildi.