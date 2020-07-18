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Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın

Çin’in Jiangsu bölgesindeki bir petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğü belirtildi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:22
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Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Çin’in Jiangsu eyaletindeki Nanjing kentinde bulunan petrokimyasal fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangına 38 itfaiye aracı ve 197 itfaiye personeli müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinPetrokimyaFabrikaYangın
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