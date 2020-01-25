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Çin’de ortaya çıkan virüs Fransa’ya da sıçradı

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) Fransa’ya da sıçradı. 2 kişi başkent Paris’te, bir kişi de ülkenin Bordeaux şehrinde hastaneye kaldırıldı.

Çin’de ortaya çıkan virüs Fransa’ya da sıçradı

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) Fransa’ya da sıçradı. 2 kişi başkent Paris’te, bir kişi de ülkenin Bordeaux şehrinde hastaneye kaldırıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:57
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Çin’de ortaya çıkan virüs Fransa’ya da sıçradı

FRANSA - Yerel medyada yer alan haberlere göre, basına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Agnes Buzyn,  Avrupa’da ilk defa Fransa’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse rastlandığını açıkladı. Buzyn, 2 kişinin başkent Paris’te, bir kişinin de ülkenin Bordeaux şehrinde hastaneye kaldırıldığını söyledi. Buzyn, hastalardan birinin 48 yaşında olduğunu, iki gün önce Çin’den döndüğünü ve seyahati sırasında Wuhan’a da uğradığını söyledi.

Ayrıca, Pariste’teki hastaların akraba olduğuna da yer verildi.

Öte yandan Buzyn, virüsü kaptığından şüphelenen kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için hastaneye gitmemeleri, bunun yerine ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi almaları için ilgili numaraları aramaları çağrısında bulundu.

DHA

Son Güncelleme: 25.01.2020 06:49
Anahtar Kelimeler:
FransaVirüsÇin
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