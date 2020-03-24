Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?...
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili...
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası
Londra'dan bir hafta önce dönen...
Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu
Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çin’de bu kez de hantavirüs karantinası: 1 ölü

Çin basını, ülkede koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik deneylerinin başlamasının ardından ilk gönüllü grubun aşı olmak için Vuhan kentine geldiğini duyurdu. Bu arada, bir RNA virüsü olan hantavirüs nedeniyle ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.

24 Mart 2020 Salı 16:42
17 Okunma
Çin’de bu kez de hantavirüs karantinası: 1 ölü

ÇİN -  Çin’in China Daily gazetesinde yer alan habere göre, ülkede koronavirüs aşısının klinik deneylerinin başlamasının ardından aşı olmak için 108 gönüllüden oluşan ilk grup, virüsün ortaya çıktığı Vuhan’a geldi. Tüm katılımcıların, aşılama işlemi sonrası 14 gün karantinada olacakları belirtildi.

ÇİN BASINI DÜNYAYA BÖYLE DUYURDU

36 yaşındaki gönüllü Li Zhiji, 45 yaşındaki Wang Li ve 41 yaşındaki Guo Xin ülkenin Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde koronavirüs aşısının yapıldığı sırada Zhu Xingxin tarafından fotoğraflandı. Ayrıca Çin medyası aşının enjekte edildiği anları da paylaştı.

BU KEZ HANTAVİRÜSÜ 1 CAN ALDI

Bu arada, Yünnan bölgesinden Şantung bölgesine giden otobüsteki bir kişinin kemirgenlerden  bulaşan hantavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bunun üzerine otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldığı bildirildi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Bir RNA virüsü olan hantavirüsün taşıyıcısı pamuk faresidir. Farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika olduğu için Türkiye'de hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Kırsal bölgelerde yaşayan fare ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler, bu yüzden hastalık hakkında çok fazla bilgi yoktur. İnsanlar kemirgen idrar, tükürük veya dışkı ile temas yoluyla hantavirüslerle enfekte olabilir. Hantavirüs temasla insandan insana geçmez.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hantavirüs KarantinasıÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'dan korkutucu veriler!
İspanya'dan korkutucu veriler!
Korona test kiti üreten Türk çift, kitlerin sırrını anlattı
Korona test kiti üreten Türk çift, kitlerin sırrını anlattı
İran'da koronavirüs vakalarının sayısı artıyor
İran'da koronavirüs vakalarının sayısı artıyor
Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123’e çıktı
Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123’e çıktı
İngiltere’de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İngiltere’de en az 3 hafta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı
Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı
İran'da koronavirüsten 127 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten 127 kişi daha hayatını kaybetti
Kraliçe Elizabeth’e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı
Kraliçe Elizabeth’e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı
İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753’e çıktı
İspanya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1753’e çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı