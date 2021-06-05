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Çin zulmünü ‘Uygur Soykırım Mahkemesi’nde anlatıyorlar

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05 Haziran 2021 Cumartesi 17:39
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Çin zulmünü ‘Uygur Soykırım Mahkemesi’nde anlatıyorlar

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Çin’den kaçarak başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere sığınan Doğu Türkistan Türkleri, Çin’in Doğu Türkistan’da Çinli yetkililer tarafından nasıl işkence gördüklerini ve kürtaja zorlandıklarını Londra’da kurulan ‘Uygur Soykırım Mahkemesi’nde anlatmaya başladılar.

Müslüman Uygur Türkleri, 4 Haziran günü Londra’da kurulan ve Pekin’in etnik Uygurlar’a karşı eylemlerinin soykırım teşkil edip etmediğini soruşturan ve resmiyeti olmayan Londra’daki ‘Bağımsız Halk Mahkemesi’nde ifade vermeye başladılar.

Dört gün sürecek mahkemeye video konferans aracılığıyla da ifade veriliyor. Mahkemede 30’a yakın mağdurun ifadesinin alınması bekleniyor. 

İngiltere Hükümeti’nin resmi desteğine sahip olmayan mahkemeye önde gelen insan hakları avukatı Geoffrey Nice başkanlık ediyor. Nice, daha önce savaş suçlarıyla itham edilen eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç‘in yargılama sürecini yönetmiş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile birlikte çalışmıştı.

Önce Vatan Gazetesi

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çin ZulmüUygur Soykırım MahkemesiDoğu Türkistan TürkleriMüslüman Uygur TürkleriLondra
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