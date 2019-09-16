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Çin: Karasularımıza giren ABD savaş gemisi uyarıldı

Çin Savunma Bakanlığı, bir ABD savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde, karasularına girdiğini; savaş gemisinin karasularını terk etmesi konusunda uyarıldığını duyurdu.

Çin: Karasularımıza giren ABD savaş gemisi uyarıldı

Çin Savunma Bakanlığı, bir ABD savaş gemisinin Güney Çin Denizi’nde, karasularına girdiğini; savaş gemisinin karasularını terk etmesi konusunda uyarıldığını duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:34
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Çin: Karasularımıza giren ABD savaş gemisi uyarıldı

ÇİN - Bakanlık, ABD’ye ait savaş gemisi Wayne E. Meyer’in, Güney Çin Denizi’nde Çin karasularına giriş yaptığını duyurdu.

Çin Savunma Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin savaş gemisi Wayne E. Meyer, Çin’in gönderdiği askeri gemiler ve uçaklarla uyarıldı. Geminin, Çin hükümetinin izni olmadan Çin’in Xisha Adaları’nın karasularına girmesinin ardından bölgeyi terk etmesi istendi. Çin, Xisha Adaları ve bitişik suları üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahiptir. ABD, uzun süredir Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenliğini, seyir özgürlüğü adı altında tehdit ederek uluslararası barış ve bölgesel güvenlik istikrarını sağlama konusundaki samimiyetsizliğini gösterdi” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çin Savunma BakanlığıABD Savaş Gemisi
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