Çin: Karasularımıza giren ABD savaş gemisi uyarıldı

ÇİN - Bakanlık, ABD’ye ait savaş gemisi Wayne E. Meyer’in, Güney Çin Denizi’nde Çin karasularına giriş yaptığını duyurdu.



Çin Savunma Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin savaş gemisi Wayne E. Meyer, Çin’in gönderdiği askeri gemiler ve uçaklarla uyarıldı. Geminin, Çin hükümetinin izni olmadan Çin’in Xisha Adaları’nın karasularına girmesinin ardından bölgeyi terk etmesi istendi. Çin, Xisha Adaları ve bitişik suları üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahiptir. ABD, uzun süredir Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenliğini, seyir özgürlüğü adı altında tehdit ederek uluslararası barış ve bölgesel güvenlik istikrarını sağlama konusundaki samimiyetsizliğini gösterdi” denildi.