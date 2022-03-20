Çernihiv’de 91 bomba ele geçirildi

UKRAYNA (DHA)

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekiplerin 24 farklı noktada yaptığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Rus bombardımanları nedeniyle kentte elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı.