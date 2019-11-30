Cerablus ve Tel Abyad'da patlamalar

(DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 9 sivilin yaralandığını duyurdu. Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 7 sivil yaralandı.

CERABLUS'TA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 9 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Cerablus'ta bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 9 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda, 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı" denildi. ANKARA, (DHA)

TEL ABYAD'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 7 YARALI

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 7 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerince, Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan ve hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Tel Abyad'a 8 kilometre mesafedeki Ayn Arus beldesinde öğleden sonra teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sanayi bölgesinde yapılan saldırıda bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile çok sayıda iş yerinde hasar oluştu. Patlama sırasında şarapnellerin isabet etmesiyle 7 sivil de yaralandı. Araçlarla sınır hattına daha sonra da Akçakale Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, TSK ve SMO güçleri, bölgede önlemlerini artırıp saldırıyı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. GAZİANTEP, (DHA)